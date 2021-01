Na Tondovi všichni obdivovali jeho bojovnost, kterou ztrpčoval život mnoha výsledkově lepším hráčům. Nikdy žádný zápas nevypustil, bojoval s velkým elánem. Zároveň nesnášel nedostatek zápalu, pokud se vyskytl u spoluhráčů.

Asi větších úspěchů dosáhl jako stolní tenista v TJ Lokomotiva Nymburk. V druhé polovině 60. let a na začátku 70. let byl tahounem mužstva, které úspěšně bojovalo v druhé lize a dokonce pokukovalo i po první lize. Tonda se svým „prkýnkem“ proslul precizní obranou s výpadovým bekhendovým útokem, jimiž přiváděl celou řadu útočníků k šílenství. Vysokou výkonnost si zachoval do poměrně vysokého věku, byl platným hráčem i v krajském přeboru. Navíc plynule přešel na veteránské soutěže, s nimiž se podíval do světa (Japonsko, Švédsko atd.) a vybojoval i medaile na mistrovství světa a mistrovství Evropy.

Jeho preciznost se projevovala i v tom, že metodicky zpracovával spoustu dokumentů, které nyní tvoří úžasný pramen poznatků o historii oddílu stolního tenisu. Byl dlouholetým členem výboru oddílu společně s již zesnulými Jiřím Beranem a Vladimírem Malým. Měl značné organizační schopnosti, které zúročil i ve funkci předsedy Okresního svazu stolního tenisu v Nymburce.

Zdroj: Deník

Antonín Čermák (vpravo) mohl v roce 2017 zapít svoji osmdesátku s Tomášem Kokojanem.

Tonda byl souběžně i výborným nohejbalistou. Do oficiálních soutěží se za nově vzniklý nohejbalový oddíl TJ Lokomotiva Nymburk zapojil hned po jejich vzniku začátkem 70. let. Vytvořil dlouholetou dvojici s již rovněž zesnulým Josefem Haškem, otcem československé fotbalové legendy Ivana. Několik let byli nezastupitelnými členy mužstva v krajském přeboru, poté hráli okresní přebor. Oba pak ještě pomáhali na začátku 80. let nastupující mladší generaci vrátit se do krajského přeboru.

Na konci své nohejbalové kariéry se přeškolil na rozhodčího a pískal i první ligu. Významná je i jeho organizační činnost. Byl předsedou Okresního nohejbalového svazu v Nymburce, pořádal turnaje na Jiváku.

Nohejbalisté i stolní tenisté, kteří Tondu znali, by jistě potvrdili, že byl výtečným společníkem. Rád si zazpíval při kytaře nebo harmonice. Jeho vyprávění jsou opravdu nezapomenutelná.

Tondo, budeš nám moc chybět!

Jiří Sobotka