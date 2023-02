Posledních 123 závodních kilometrů se jelo mezi pouští, ojedinělými neprostupnými lesy a po pobřeží Atlantiku. Navigátor Tomáš Kutmon byl dobře připraven. „Musíme projet všechny důležité kontrolní body, které mohou být záludně uloženy mimo sjízdnou trať. Nesmíme už být hlavou v cíli. I záludný sypký písek dá autu zabrat a nesmíme v těchto tropických teplotách přehřát motor. To by byl konec. Dnes se rozhoduje všechno!” vzkázal fanouškům a svá slova v dalších hodinách do puntíku naplnil.