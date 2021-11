Sportovní hala v Rakovníku hostí 5. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benchpressu a zároveň 6. mistrovství republiky mužů a žen. Celkem se šampionátů účastní přes dvě stě dívek, chlapců, mužů a žen, včetně několika rakovnických borců.

Rakovník hostil mistrovství republiky v bench pressu. | Foto: Antonín Vydra

V sobotu 27. listopadu soutěžili tři Rakovničané. Lucie Peterová mezi juniorkami do 76 kilogramů zvítězila výkonem 75 kilogramů. Další z Rakovničanů, osmnáctiletý dorostenec Vladislav Liszok zvedl 140 kilogramů, avšak v kategorii do 105 kg neměl soupeře. Ladislav Konopásek skončil v kategorii M2 do 83 kg třetí za svůj výkon 107,5 kg, oproti svým soupeřům byl ale věkově nejstarší, letos oslavil sedmapadesáté narozeniny.