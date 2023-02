Tentokrát si však na nich zavazovali brusle ti, co právě přišli, nebo odpočívali bruslaři zmožení kroužením kolem mantinelů. „Chybí mi prodat pár lístků do dvou stovek, ale to ještě přijde,“ byla si jistá pokladní prodávající lístky. Cena 50 korun se zdá být pro všechny přijatelná.