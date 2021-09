Čelákovice - České Budějovice 4:2

K prvnímu zápasu play off přivítali domácí hráči třetí mužstvo skupiny A. Již první dvojka Nesládek - Seidl vybojovala první bod po setech 10:5 a 10:2, když ukončoval Seidl přes blok. Po prohrané druhé dvojce šli čelákovičtí mladíci do vedení po první trojce. To Loffelmann, Nesládek a Seidl přehráli ve dvou setech tým hostů. Soupeř opět srovnal na 2:2 po vyhraném singlu. Závěr však patřil domácím hráčům. Nejdříve odvetná trojka Nesládek, T. Matura, Seidl ve dvou stech porazila soupeře, přičemž v prvním ukončoval Seidl smečí a v druhém Nesládek smečí pod sebe. V závěrečné dvojce Nesládek se Seidlem prohrávali již 1:4, ale dokázali otočit na 10:7. Ve druhém na 10:8 ukončil Seidl kraťasem.

„Ze zápasu jsem měl trochu obavy. Chyběl nám zraněný Dan Matura, ale zvládli jsme dvě dvojky a i obě trojky, což se ukázalo jako rozhodující. Do odvety budeme snad kompletní,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Tomáš Loffelmann.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 4:2. Čelákovice: Nesládek, Seidl, Loffelmann, T. Matura, Jedlička.