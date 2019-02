Dymokury - Zatímco včera jsme z Dymokur informovali o tragické nehodě motorkáře, který o víkendu zemřel na křižovatce, jež je součástí závodního okruhu, dnes nabízíme mnohem příjemnější zprávu.

O víkendu se pojedou další závody silničních motocyklů. Pořadatelé tentokrát vypsali klání pro osm kategorií. Nejsilnější kubaturou budou stroje nad 600 kubických centimetrů.

Zájemci mohou přijít do ochozů už v sobotu, kdy se pojedou měřené tréninky. A to už od osmé ranní. Závody jsou pak na pořadu dne v neděli. Přesný rozpis jednotlivých kategorií naleznete v tabulce.

Závodníci se musí připravit na jednu technickou novinkou. I při závodech musí jezdit s namontovaným zadním červeným světlem. „Od 1. 1. 2015 musí být všechny motocykly startující na přírodních okruzích vybaveny zadním pozičním světlem červené barvy o min. účinné ploše 1200 mm2 a min. svítivost 40 lumen (žárovka min. 21W). Toto poziční světlo nesmí být kryto žádnou částí kapotáže a musí být zřetelně viditelné pro jezdce jedoucí za takto osvětleným motocyklem. Světlo se rozsvěcí na příkaz ředitele závodu a musí svítit po celou dobu jízdy," uvedla Barbora Civínová z týmu organizátoru závodů.

Pro zajímavost: startovné činí pro první motocykl 2 300 korun, za každý další jezdec zaplatí 1 300 korun.

ČASOVÝ ROZPIS NEDĚLNÍCH ZÁVODŮ

KATEGORIE START POČET KOL

Klasik do 175 ccm + 250 ccm 9.15 hod. 12

Klasik do 350 ccm + 500 ccm + 750 ccm 10.00 12

125 SP 11.30 15

Supermono + 400 SSP 12.35 15

125 GP + 250 CRR 13.20 15

do 600 ccm 14.15 15

Twin 15.15 15

nad 600 ccm 16.15 15