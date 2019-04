Česká republika přivezla jedinou medaili zásluhou Hany Takáčové, když v kategorii do 84 kilogramů za zdolaných 140 kilo brala bronz.

Alena Krčmářová, nová členka Sokola, zvládla pěkných devadesát kilo a skončila čtvrtá.

Skutečné galapředstavení proběhlo v mužské kategorii do 120 kg. Pavol Demčák zvládl základní pokus 262,5 kg, pak chtěl přidat, ale začali na něj dotírat Němec a Rumun a aby obhájil osmou příčku, musel opatrně přidat na 265 kg. To zvládl a oba borce odsunul za sebe. Zbyněk Krejča šel tvrdě po medaili a už to vypadalo, že se mu to podaří. „Soutěž se tak zamotala, že to bylo k neuvěření," pronesl předseda nymburského oddílu Miroslav Vacek. Krejča zvládl český rekord 295 kg, ale byl ze soupeřů nejtěžší. Skončil tak na pátém místě. „V této kategorii zvládl první i druhý borec 297,5 kg, třetí, čtvrtý a pátý o dvě a půl kila méně," uvedl Vacek.

V soutěži národů skončila Česká republika na desátém místě.