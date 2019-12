Na mistrovství České republiky v klasickém benčpresu Masters, které se konalo v Lukově u Zlína, se mezi sto osmnácti účastníky představilo i několik borců Sokola Nymburk. A ti předvedli velkou kvalitu.

Zazářili. Miroslav Slovák skončil na druhém místě, Pavol Demčák byl zlatý | Foto: Foto: oddíl

Jako první se předvedla Alena Krčmářová v M1 v kategorii do 84 kilogramů a získala za zvednutých šedesát kilogram zlato. To vybojovala v Masters 3 i dlouholetá reprezentantka Hana Takáčová v kategorii do 84 kg za krásných 90 kg.