Jakub Šantavý je po Vítu Müllerovi, Lukášovi a Ondrovi Hodboďových a Martině Šukové dalším nymburským atletem současné generace, který oblékl reprezentační dres. Ke svému prvnímu reprezentačnímu startu byl Českým atletickým svazem nominován jako aktuální Mistr České republiky v běhu na 300 metrů překážek a z pozice vedoucího závodníka letošních statistik v běhu na 400 metrů překážek v kategorii dorostenců (pozn.: dosud 55,49).

Nymburský Jakub Šantavý ve finiši | Foto: Foto: SKP Nymburk

Startovní listina čítala osm překážkářů, po dvou z každého zúčastněného státu. Jakubovými největšími rivaly měli být borci z Polska a Maďarska s osobními maximy hluboko pod 54 vteřin, ale také jeho velký konkurent z MČR Michal Haidelmeier, který se netajil svými ambicemi. Ten také šel ihned po startovním výstřelu do vedení a vytvářel si nad soupeři mírný náskok. Šantavý se v první polovině trati držel spíše ve středu startovního pole na úrovni svých maďarských a polských soupeřů, ale potom začali favorité náskok druhého českého reprezentanta stahovat. Poslední překážku před cílovou rovinkou sice ještě překonával jako první Haidelmeier, těsně následovaný trojicí Birovecz (HUN), Šantavý, Bydoň (PL), ale o své vedení záhy přišel a bylo víceméně jasné, že do bojů o medaile nezasáhne. Také polský běžec začal v cílové rovince mírně ztrácet a tak o vítězství mezi českým a maďarským reprezentantem měla rozhodnout poslední překážka. Na ní však nymburský borec chyboval a ztratil potřebnou rychlost do závěrečného finiše. A tak si, přestože poslední překážku na samé hranici regulérnosti srazil, pro vítězství doběhl Bátor Birovecz (53,13). Druhé místo vybojoval Jakub Šantavý (53,57), třetí doběhl polák Oskar Bydoň (53,98). Jakub svým výkonem výrazně posunul svůj osobní i oddílový rekord a zapsal se na deváté místo v historických tabulkách České republiky dorostenců na této trati.