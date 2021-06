Letošního "Gigantu", který se uskutečnil v Kladně, se zúčastnilo více než tisíc dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek ze sto třiceti čtyř oddílů. Atletický oddíl SKP Nymburk reprezentovali Adéla Fryčová, Matyáš Müller, Jakub Šantavý (všichni 300 metrů překážek), Ema Škochová (400 metrů překážek) a Šimon Pácal (trojskok).

Nymburský atlet Jakub Šantavý (uprostřed) se stal mistrem republiky | Foto: Foto: oddíl

Jako první se z nymburských závodníků představil v trojskokanském sektoru Šimon Pácal, který druhým pokusem těsně překonal třináctimetrovou hranici (13,01 m), ale jak se později ukázalo, tento výkon na postup do finálové osmičky o jediný centimetr nestačil a Šimon se tak umístil jako devátý. A potom již přišel čas nymburských překážkářů. Jako první nastoupila ve třetím rozběhu na 300 metrů překážek ke své premiéře na MČR dorostenka Adéla Fryčová. Po kolizi na sedmé překážce však hodně ztratila, za svým letošním maximem zaostala téměř o jednu vteřinu a výsledný čas 47,26 pro ni znamenal 23. místo v celkovém pořadí. O poznání lépe se na stejné trati dařilo dorostencům. Z pozice vedoucího závodníka letošních statistik a tedy i z pozice favorita nastoupil v prvním rozběhu Jakub Šantavý. Ten hned od startu nenechal nikoho na pochybách o svých kvalitách, bezpečně si ohlídal první pozici nutnou pro přímý postup do "A" finále a přes vypuštěný závěr dosáhl kvalitního času 38,49, kterým o pouhých sedm setin zaostal za svým osobním maximem. Ve čtvrtém rozběhu dorostenců potom odstartoval Matyáš Müller, který se dlouhodobě potýká se zdravotními problémy. A přestože mu v závěru již poněkud docházely síly a v rozběhu skončil čtvrtý, vylepšil si svůj nejlepší letošní výkon na 40,10 a kvalifikoval se do nedělního "B" finále. Nejlepšího výkonu v rozbězích dorostenců dosáhl Michal Haidelmeier z Plzně (39,12), druhý nejlepší výkon patřil Jakubovi Šantavému. Jako poslední se představila juniorka Ema Škochová v běhu na 400 metrů překážek. Ta ke startu nastoupila po krátké nemoci a na jejím výkonu to bylo znát. Ema skončila v rozběhu pátá a čas 68,98 stačil na konečné 19. místo.