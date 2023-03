Ačkoliv po zdravotních problémech absolvoval Dan v letošní halové sezoně pouze dva starty, oba dosažené výkony ho v průběžných statistikách kategorie dorostenců řadily v obou disciplínách na třetí pozici. Toto postavení a rostoucí forma Dana naladila na absolvování náročného běžeckého „double“. Běh na 3000 metrů dorostenců byl poslední disciplínou sobotního programu. Hned po startu se ujal vedení favorizovaný Filip Toul s nejlepším letošním výkonem o dvacet vteřin lepším než jeho soupeři a spolu s Adamem Červinkou začali svým soupeřům mírně unikat. V čele zbytku startovního pole běžel Dan Marák. V tomto pořadí odkroužili závodníci na čele první kilometr, který zdolali v čase 2:56. Poté se začal náskok vedoucí dvojice zvyšovat a iniciativu běžeckého pelotonu převzal Jan Riegel. Zhruba v polovině trati se mu, spolu s několika dalšími závodníky, včetně Dana Maráka podařilo dvojici Toul - Červinka dohnat, takže metou druhého kilometru probíhala víceméně pohromadě poměrně početná skupinka běžců v čase 5:58. Ale osm set metrů před cílem se již od zbytku startujících oddělila šestice běžců vedená Janem Riegelem, který navíc začal pět set metrů před cílem finišovat a předbíhat o kolo první odpadlíky. Velice rychle si vytvořil značný náskok, který neustále zvyšoval, takže již 400 metrů před cílem se zdálo, že si nikým neohrožován doběhne pro vítězství. Tři sta metrů před cílem však zahájil finiš Jan Škarban, který se podařil zachytit pouze nymburskému závodníkovi, a v této dvojici postupně začali stahovat zdánlivě nepřekonatelný náskok Jana Riegela. Sto metrů před cílem se jim podařilo vedoucího závodníka dostihnout a v závěrečné zatáčce ho i předběhnout. Ve výběhu ze zatáčky do cílové rovinky se do vedení prosadil Dan Marák, postupně získal mírný náskok, který udržel až do cíle a vybojoval tak v čase 8:48,59 svůj první mistrovský titul.