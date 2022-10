Karolína Soukupová už přes 10 let učí děti krasobruslení na kolečkových bruslích. Což je málo známý, ale o to zajímavější sport. Nyní se dostala mezi osmičku finalistů Díky, trenére a má šanci na titul Trenér mládeže 2022 i finanční podporu pro svůj klub. „K trénování jsem se dostala jako letitá krasobruslařka na ledě. Měla jsem pocit, že svoje zkušenosti musím předat dál, dětem. Na trénování mě baví spokojenost dětí, je to víc než nějaké úspěchy. Úspěchy, to je taková perlička na dortu. Ale spokojené děti jsou pro mě nejvíc,“ říká Soukupová.