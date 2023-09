Město Nymburk, řeka Labe nad elektrárnou a prostory v areálu vodních sportů, se staly místem konání Mistrovství České republiky na trati 5 a 2 km, pro všechny věkové kategorie od benjamínků až po veterány.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Tafat

Z pověření českého svazu kanoistiky se pořadatelem tohoto významného závodu stal oddíl rychlostní kanoistiky Lokomotiva Nymburk. „Ještě nikdy v celé oddílové historii se takto významný závod v Nymburce nekonal, tak se nelze divit, že před závody u pořadatele panovala obava, jak se nakonec vše podaří. Díky krásnému letnímu počasí a hrstce lidí okolo Michala Šťastného, který měl na starost technické zabezpečení závodu, a Ivo Rödel, který se postaral se svým týmem o catering pro zúčastněné závodníky a jejich doprovod, jsme přesvědčeni, alespoň podle vyjádření vedoucích a trenérů jednotlivých zúčastněných oddílů, kterých bylo čtyřicet sedm, že se závody a jejich uspořádání líbilo, což je pro pořadatele ta nejlepší odměna,“ byl spokojený předseda Lokomotivy Nymburk Josef Fuksa.

Pro závodníky, kterých podle přihlášek startovalo 769, byly při vyhlašování výsledků připraveny medaile, první závodník v mládežnických kategoriích obdržel cenu a ještě gratulaci od starosty města Nymburk pana Tomáše Macha, místostarosty pana Zdeňka Vocáska, členů výboru ČSK Praha pana Zdeňka Krpaty a Pavla Bednáře, ale i bývalých reprezentantů Lenky Fuksové, Petra Fuksy, Tomáše Ježka a pana Pavla Charváta, dlouholetého člena výboru ČSK a trenéra děčínského klubu, což přidalo na důstojnosti prováděných ceremoniálů. „Nelze zapomenout na ty, kteří se po oba dny starali o bezpečný průběh závodů. Velký dík patří poříční polici Nymburk a pánům Jiřímu Hradilovi, Ctiradu Pinkasovi a Ivanu Kelymanovi za trpělivost s pomocí pro ty, kteří ač nedobrovolně ukončili svůj závod koupelí,“ uvedl Fuksa.

Zajímavostí pro zúčastněné závodníky mohlo být i to, že na těchto závodech startovali i čeští reprezentanti, kteří v závěru srpna a začátkem září startovali na MS v Duisburgu a na SP v Paříži, kde bojovali nejen o medaile, ale i o místo na olympijské hry do Paříže. I přesto, že již měli nárok na tréninkové volno po náročné sezoně. Byli to bratři Martin a Petr Fuksovi, Radek Šlouf a Jakub Zavřel. Pro „nezasvěcené“ Martin Fuksa, letošní mistr světa na C1 1000m, držitel nejrychlejšího světového času na tratích 500m a 1000 m, zvítězil na C1 5km, s bratrem Petrem na C2 5km a Jakub Zavřel – držitel jednoho z nejrychlejších světových časů na K1 500m – vítěz závodu na K1 5km.

Domácích závodníků oddílu rychlostní kanoistiky Lokomotivy Nymburk startovalo celkem 42.

„Závěrem bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na uspořádání a na průběhu závodu. Jednalo se o moc lidí, které by bylo třeba vyjmenovat proto, abych na někoho nezapomněl tak díky všem,“ dodal šéf Lokomotivy.

Mistra republiky a zlaté medaile získali

K2 juniorky: Terezie Tettingerová - Bára Sovová (USK Praha)

C1 junioři: Filip Michajlík

C2 junioři: Filip Michajlík - Šimon Pinkas

K1 žačky: Anna Sklenářová

C1 benjamínci: Viktor Havlíček

K1 benjamínky: Adéla Králová

C2 benjamínci: Elsa Semecká - Viktor Havlíček

K1 veteráni: Jiří Kraft

K1 veteráni: Čestmír Pokorný

K2 veteráni: Čestmír Pokorný - Jiří Kraft

C1 veteráni: Ondřej Petr

Stříbrné medaile získali

C2 muži: Zbyněk Pták – Lukáš Bacílek (Dukla Praha)

C2 dorostenci: Marek Škrob – Adam Koula

C1 junioři: Zbyněk Pták

Bronzové medaile získali

C1 žáci ml.: Jiří Havlík

C1 žáci st.: Čestmír Pokorný

C2 žáci: Čestmír Pokorný – František Schorný

C2 veteráni: Michal Hamtil – Miroslav Podnecký

Všechny zbývající výsledky jsou zveřejněny na stránkách www. kanoe.cz