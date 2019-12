„Musím ocenit soupeře. Využil toho, že za sebou máme náročný týden a užší soupisku, navíc dnes hrál opravdu dobrý basketbal a zasloužil si vyhrát. Přetlačili nás, byli agresivnější, fyzičtější,“ hodnotil zápas trenér Nymburka Oren Amiel.

Středočeský tým do Atén vyrazil bez zraněného nejlepšího střelce Jaromíra Bohačíka i bez Ivana Almeidy, který minulý týden v klubu skončil na vlastní žádost. Přímo v Řecku pak onemocněl i Martin Peterka a místo zápasu zůstal na hotelu v posteli. Trenér Oren Amiel tak mohl počítat jen s deseti hráči, a to včetně mladého rozehrávače Jakuba Tůmy, který byl nominován na Ligu mistrů poprvé v kariéře.

Trenér Amiel hráče upozorňoval, že je čeká hodně fyzicky náročné utkání s velkou agresivitou soupeře, ale i tak se nechali soupeřem zaskočit. Několik rychlých ztrát zejména od Haydena Daltona dostaly domácí na koně a ti byli od začátku v tlaku. Nymburk si těžko vytvářel dobré střelecké pozice a v útoku se trápil.

Trochu pozitiva přinesli z lavičky Roko Rogič a Petr Benda, ale rozjeté domácí se nedařilo zastavit. Ve druhé čtvrtině tak Nymburk prohrával už o 16 bodů. Český mistr se však nevzdával a po změně stran hru přeci jen opticky srovnal a šňůrou 9:0 dokázal snížit na osm bodů.

Peristeri však nadále velmi dobře bránilo a nedovolilo Nymburku utkání zvrátit. Trenér Oren Amiel tak mohl dát prostor i Jakubovi Tůmovi, který při své premiéře v Lize mistrů zaznamenal čtyři body.

„Soupeř nás zaskočil naší vlastní zbraní, tedy agresivitou. My se s jejich fyzickou hrou nedokázali srovnat. Několikrát jsme se pokusili do zápasu vrátit, ale vždy, když jsme se přiblížili, tak oni to ustáli, zvýšili agresivitu a zas odskočili,“ mínil Pavel Pumprla. Kapitán Nymburka byl s dvanácti body i jeho nejlepším střelcem. Za Peristeri dal 19 bodů Steven Gray, dalších 13 přidal bývalý hráč Děčína William Hatcher.

Další zápas Ligy mistrů čeká Nymburk za týden v Bambergu a také poslední letošní duel soutěže odehrají Středočeši venku, když 17. prosince nastoupí v Turecku proti Gaziantepu.

Peristeri winmasters - ERA Basketbal Nymburk 75:65 (25:15, 17:15, 17:15, 16:20)

Nejvíce bodů: Gray 19, Hatcher 13, Moreira 12, Moses 8 - Pumprla 12, Hruban 10, Rogič 9, Benda a Hankins po 8, Booker 7, Kříž a Tůma po 4, Dalton 3, Šafarčík 0. Fauly: 19:21. TH: 27/21 - 17/14. Trojky: 10:5. Doskoky: 45:43. Ztráty: 19:20. Zisky: 15:11. Asistence: 17:8.

Tomáš Laš