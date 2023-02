Nymburk, který před poslední porážkou vyhrál všech 28 vzájemných zápasů, nyní ztrácí na Brno jedinou výhru a má o tři body lepší vzájemné zápasy. Kromě prvního místa v tabulce se hraje také o to, kdo půjde s větším sebevědomím do čtvrtfinále Českého poháru, ve kterém se oba týmy utkají příští týden v pátek v Brně.

„Po dvou týdnech tu máme opět souboj o první místo. Minulý zápas s Brnem rozhodovaly detaily a na nich jsme se snažili zapracovat. A to zejména na doskoku, který nás na konci stál šanci na výhru. Musíme se odrazit od výkonu ve druhém poločase v Opavě, kdy jsem na hráčích viděl velkou touhu po vítězství. Brno se určitě bude snažit napravit porážku s Děčínem a musíme si na něj dát pozor, ale věřím, že jsme na zápas dobře připraveni, abychom ho zvládli,“ uvedl před sobotním mačem Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

Dojde také na souboj pěti českých reprezentantů z posledního okna. Tři jsou na straně Nymburka a to Martin Kříž, Lukáš Palyza a Luboš Kovář. Za Brno reprezentovali Viktor Půlpán a Richard Bálint. Oba patří ke klíčovým postavám týmu společně s pivotem Šimonem Puršlem a Američany Randym Culpepperem a Kameronem Chatmanem. Ten je s průměry 16,7 bodů, 6,1 doskoků a 2,2 asistence druhým nejužitečnějším hráčem Brna za Půlpánem.

Utkání se hraje o školních prázdninách. Nymburský klub proto připravil pro školáky speciální akci. Děti do patnácti let mohou přijít na utkání zcela zdarma. A jako bonus si mohou vzít zdarma i jednoho dospělého.

„Před dvěma týdny jsme si to zkusili a nevyšlo to. Od té doby jsme se ale opět posunuli v naší hře v útoku, proto věřím, že tentokrát to zvládneme a usedneme zase na první místo. Všichni cítíme, že začíná hlavní část sezony a že teď už není prostor na výpadky. Všichni do toho dáváme více energie a i tréninky vypadají lépe a lépe,“ věří svému týmu zkušený nymburský basketbalista Petr Benda.