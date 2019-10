Dohromady v trojboji zvedl 505 kilogramů. Navázal tak na svůj červencový úspěch, kdy na evropském šampionátu skončil stříbrný.

S Karlem Rusem jsme hovořili před odletem do jihoafrického města Potchefstroom, kde se šampionát konal. „Hodně starostí mi dá shodit nějaké kilogramy do mé váhové kategorie do šedesáti šesti kilogramů. Také jsem musel kvůli zdravotním problémům změnit styl v mrtvém tahu a k tomu je potřeba nějaký čas, než tělo připravíte. Ale udělám maximum, abych na světovém šampionátu uspěl,“ řekl v září Ruso. A my už nyní víme, že se vše podařilo na výbornou.