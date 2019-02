Nymburk - Jubilejní pětadvacáté oddílové měření sil mužů a žen na volejbalovém halovém turnaji SKP Nymburk trvalo necelé čtyři hodiny a zúčastnilo se ho šest místních dvojic, které tentokrát nebyly losovány. Turnaj opanovali bez ztráty takzvané „setové kytičky“ T. Kokojan a R. Goerojo.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Václav Tauer

Dvojice zkušených matadorů neponechala nic náhodě a zválcovala všechny své soupeře. Chlapci tak letos společně škubli tzv. vítězný „double“, když kralovali i na květnovém oficiálním turnaji SKP, započítávaném do mistrovství České republiky.

Klání mužů a žen se tentokrát zúčastnila pouze jediná hráčka, v podání nezlomné veteránky E. Rajlové, která se na deblovou palubovku vrátila loni po dlouhých pěti letech. Nutno ovšem poznamenat, že mixový pár vedený M. Skořepou, zahrál velice dobře, vyhrál dva sety z deseti a vybojoval v mužské konkurenci páté místo.

Na smutný poslední flek tak odsunuli dvojici „nedeblových“ skokanů, jmenovitě P. Jeníka s perspektivním mladým volejbalistou J. Pýchou mladším. Ti vyhráli taktéž dvě sady, ale vzájemný souboj vyzněl bodově lépe pro srdnaté mixaře. Rajlová se Skořepou dokonce porazili na body celkově třetí rodinnou dvojici, složenou z otce J. Pýchy staršího a jeho syna V. Pýchy.

Ti navíc svůj vítězný set s patrně podceněnou koedukovanou dvojicí dokonce otáčeli z nepříznivého stavu 5:9. Smíšený pár navíc hypoteticky opanoval i imaginární mixovou turnajovou kategorii. Bramborové medaile nakonec pobral fyzicky „vyšťavený“ Kokeš se stále se lepšícím M. Goerojem mladším.

„Závěrem lze s radostí konstatovat, že trio startujících mladíků, v podání bratří Pýchů a M. Goeroja, rozhodně nezklamalo. Všichni chlapci jsou navíc velkou nadějí do budoucna, a to z hlediska nymburské deblové obce. Mohli by se tak časem zařadit vedle D. Gruse, který na deblovém poli již také něco dokázal,“ řekl na jejich adresu vítězný Tomáš Kokojan.

„Turnaje s Kokosem mne baví, neboť je zpravidla vyhráváme. Osobně jsem v mládí škubl také několik deblových placek, ale mnoho turnajů jsem, po pravdě, nevyhrál. Tuším, že pouze dva“, radoval se po vítězném finálovém klání unavený, ale šťastný známý volejbalový trenér R. Goerojo.

Celkové pořadí turnaje: 1. T. Kokojan + R. Goerojo, 2. P. Kutnar + J. Litera, 3. J. Pýcha + V. Pýcha, 4. F. Kokeš + M. Goerojo. (kok)