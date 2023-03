Sport je součástí života talentované dívky od narození a to díky její mamince Lence. Však je také její největší podporovatelkou a sponzorkou. Od malička ji provázela různými aktivitami a squashi se sama rekreačně věnovala. Od druhé třídy hraje squash i Barbora, ještě předtím ovšem závodila ve sportovním aerobiku. Oba sporty se v jejím životě na nějakou dobu usadily společně, ale v určitou chvíli si musela vybrat, kterému z nich dá přednost. „Asi rok se mi dařilo aktivně se věnovat aerobiku i squashi, ale závody se začínaly často překrývat, tak jsem si vybrala squash. Musím přiznat, že mnohem radši podávám výkon sama za sebe než v týmu," říká Barbora Komárková.

Tréninky probíhají čtyřikrát až pětkrát týdně s ohledem na plánované turnaje a aktuální formu, vedle toho zvládá docházet na horolezeckou stěnu a hrát volejbal. „Někdy jsem měla chuť to vzdát. Říkala jsem si, že bych mohla jít s kamarády ven a místo toho musím na trénink, někdy je to dost omezující. Ale obzvlášť v poslední době mě sport baví fakt hodně, protože vidím ten pokrok a dostavují se výsledky,“ uvedla Komárková.

Ta aktuálně soutěží ve dvou kategoriích a díky tomu jí turnaje zaberou i několik dní v kuse. Soupeřkami jsou jí nejen její vrstevnice, ale i starší dívky do sedmnácti let.

Úspěchů už nasbírala slušnou řádku, ale ty, kterých si váží ze všech nejvíc, se dostavily letos v únoru. Hned zkraje měsíce totiž vybojovala na brněnském mistrovství České republiky fantastické prvenství, přičemž celý turnaj zvládla bez ztráty setu. A aby toho nebylo málo, hned dva týdny na to odjela reprezentovat na French Junior Open do Lille. Na místě se setkává nejen s hráči z Evropy, ale také z Egypta, USA, Malajsie či Kataru. Barbora se úspěšně probojovala do finále, kde nestačila na rychlou a bezchybnou hru reprezentantky z Malajsie. Z evropského turnaje si tak odvezla krásné druhé místo.

„Nastoupila jsem do hry se soupeřkou, která nejdřív jednoznačně porazila moji kamarádku 3:0. Vypadalo to, že dopadnu stejně, vedla 2:0 na sety a nakonec se mi podařilo vyhrát. Rozbrečela jsem se štěstím! Došlo mi, že dokud není konec, jde všechno ještě obrátit," vzpomíná s nadšením na své únorové úspěchy čerstvá mistryně. Obrovskou psychickou podporou v náročných chvílích jí je nejen mamka, ale také její mnohaletý trenér Patrik Kobera.

Barbora Komárková je rovněž studentkou víceletého Gymnázia Jiřího z Poděbrad a i když by se mohlo zdát, že sport čas od času vytlačuje školní povinnosti, není tomu tak. Na otázku, jak všechny aktivity zvládá skloubit s učivem, odpovídá s nadhledem. „Já vlastně ani nevím. Každopádně mám teď předsevzetí mít samé jedničky," dodala poděbradská studentka.

Pavlína Záhorová