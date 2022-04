Začátek se vyvíjel velmi slibně, po úvodních dvojkách totiž vedli 2:0. Nejdříve Flekač s Kolenským přehráli ve třech setech Kučeru s Bartošem a poté Matura s Holasem a střídajícím Löffelmannem zdolali Zelbu s Šimáněm také ve třech setech 2:1. V následujících trojkách domácí nebodovali, a tak byl na ukazateli stav 2:2. Ovšem ve vložené dvojce excelovala domácí dvojice Seidl, Bareš. Ve dvou setech smetla hostující pár 10:8 a 10:4, když v obou setech zakončoval Bareš smečí do odkryté části pole soupeře. V singlu svedl zraněný Kolenský hrdinný zápas proti Kučerovi, ale poraněný kotník ze Žatce mu nedovolil dotáhnout třetí set do vítězného konce. V odvetné trojce dokonce šel soupeř do vedení 3:4. Ale konec plně vyzněl v sérii tří bodů pro domácí. Na 4:4 vyrovnala druhá odvetná trojka vedená Spilkou. Ukázková spolupráce znamenala desátý bod ve druhém setu po Flekačově kraťasu a Spilkově zašlápnutí. Dramaticky se odehrával duel i v odvetné dvojce. V prvním setu Flekač s Kolenským a střídajícím Spilkou vedli 6:4, poté prohrávali 6:7, aby nakonec vyhráli 10:8. Napínavěji se pak vyvíjel i druhý set. V něm na devítkách zablokoval Spilka Zelbův útok a tak se mohli radovat domácí z vedení 5:4. No a konečně šestý bod přidala dvojice Holas, Matura, která ve třech setech přehrála Kučeru s Bartošem 10:8, 8:10 a 10:8.

„Doslova jsme utekli hrobníkovi z lopaty, remíza by byla asi spravedlivější. Klíčovým momentem byly dvojky, které jsme bezezbytku všechny vyhráli. Naopak vítězství jen v jedné trojce stojí za zamyšlení a určitě se jim musíme víc věnovat na trénincích,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:2, 3:2, 3:4, 6:4. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl, Šafr, Nesládek, T. Matura.