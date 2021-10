V první dvojce to vypadalo ještě dobře. Nesládek se Seidlem sice v prvním setu prohrávali 7:9, ale nezměrnou bojovností dokázali díky zdařilému bloku Nesládka zvítězit 10:9. Druhý set byl zcela v jejich režii - 10:3. Pak se však soupeři podařil rozhodující trhák v podobě tří vítězství v řadě a otočení skóre na 1:3. Z této pasáže stojí za zmínku singl T. Matury, který sice prohrál ve třech setech 6:10, 10:8 a 8:10, ale určitě nezklamal. Druhý bod domácích vybojovala trojice Nesládek, T. Matura a Saidl, která přehrála své protějšky 10:6 a 10:3, když ve druhém setu ukončoval Matura smečí z paty. Naději mohla vzkřísit odvetná dvojka Nesládek, Seidl, ale nezopakovala výkon ze začátku utkání a ve třech setech podlehla soupeři 1:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.