Čelákovice oslabené o trojici hráčů musely narychlo povolat mistra světa v singlu, maďarského reprezentanta Adama Fodora, jenž zaskočil za zraněného Kolenského. I díky tomu nohejbalisté Spartaku v dalším kole extraligy remizovali na kurtech Vsetína. V domácím utkání pak vyhráli jasně nad Startem Praha.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Vsetín - Čelákovice 5:5

„Nevyšly nám úvodní dvojice, ale dokázali jsme se z toho oklepat v trojicích. Nepárová část vyšla smírné. Museli jsme povolat mistra světa Adama, a díky němu máme bodík. Zápasu jsem se bál, protože nám chyběl Šafr, Löffelmann a Kolenský, proto jsem za bodík rád,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:2, 3:2, 3:4, 5:4, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Holas, Bareš, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek, Fodor.

Čelákovice - SK Start Praha 6:1

Do čelákovické sestavy se vrátil Šafr, který citelně chyběl v zápase proto Vsetínu a na výkonu mužstva to bylo znát. „Na Startu bylo vidět, že jim citelně chybí Kalas. Tímto nechci ale nijak snižovat náš výkon, hráli jsme dobré utkáni. Vyšel nám suprově start do utkání a vyhráli obě úvodní dvojice. Opět nám pomohl Adam Fodor v singlu. A další bod přidali diváci, kteří nás hnali od samého začátku za vítězstvím,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:1, 6:1. Čelákovice. Spilka, Flekač, Holas, Bareš, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek, Fodor, Hejtík, Šafr, T. Matura.