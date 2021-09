Druhý zápas play off: Praha Vršovice – DTJ Santoška 4:5 na zápasy 0:2.

K odvetnému zápasu play off nastupovaly ženy v plné palebné síle. A hned v úvodní dvojce potrápily soupeřky v třísetovém zápase. Ve třetím setu vedly 6:5, ale sadu nedotáhly k vítěznému konci. Pak ještě v singlu bojovala statečně Erika Čapková proti Lucii Balkové, ale ve třetím setu se ji nepovedlo soupeřku udolat.

Neuhrály žádný zápas a sezona pro ně končí. Nohejbalistky Spartaku Čelákovice nezvládly ani druhý souboj play off první ligy s týmem Českého Brodu, na svých kurtech jasně prohrály.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.