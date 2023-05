Dva zápasy, tři body. To je počin čelákovických extraligových nohejbalistů, kteří hráli oba zápasy na svých kurtech. Nejprve porazili Plazy, pak jako první obrali o bod Modřice.

Čelákovice – Plazy 6:3

Začátek měli domácí famózní. Po úvodních dvojkách a první trojce vedli 3:0. Flekač s Kolenským přejeli Kučeru se Zelbou ve dvou setech 10:7 a 10:5. V druhé dvojce Nesládek s Holasem ve třech setech navýšili náskok na 2:0 A do třetice přidala bod první trojice, opět v třísetovém zápase v podání D. Matura, Čuřík, Holas. V prvním prohráli 6:10, ale druhý zcela ovládli jednoznačně 10:3, aby ve třetím rozhodl na devítkách D. Matura smečí přes blok Zelby. Soupeř pak snížil na 3:2 v druhé trojce a vložence, ale domácí Kolenský se sportovně naštval a v singlu dovolil hostujícímu Kučerovi jen 3 body a tak po setech 10:1 a 10:2 zvýšil na 4:2. Odvetné trojky se rozešly plichtou a tak se čekalo, co vymyslí první odvetná dvojice Flekač, Kolenský. V prvním setu jim sice nevyšla koncovka a prohráli 9:10, zato ve druhém to byl válec, když na 10:6 ukončoval Flekač patou. A ve třetím si koncovku nenechal ujít Kolenský a set a tím celý zápas ukončil na 10:7 smečí mezi zadáky.

„Do zápasu jsme vlétli jako uragán a vedli 3:0, což možná bylo rozhodující. Soupeř sice dvakrát za sebou bodoval a snížil náskok, ale závěr patřil nám. V některých momentech se sice naše hra nevyvíjela podle očekávání, ale dva body si zasloužíme,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 3:0, 3:2, 5:2, 5:3, 6:3. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek, Šafr, T. Matura.

Čelákovice – Modřice 5:5

Vynikající začátek a neméně kvalitní konec. Z těchto zápasů dvojic vytěžili domácí čtyři body. Pátý pak přidal Kolenský v singlu. Naopak trojky byly nad jejich síly. V první dvojce Flekač s Kolenským pokořili Kopa s Hanusem po setech 10:8, 9:10 a 10:5. Ve druhé jen po dvou setech 10:9 a 10:8 Holas s Nesládkem vyprovodili z kurtu Pospíšila s Rosenbergem, když v druhém setu ukončil Holas nevídaným úderem přes hlavu z nemožného úhlu na lajnu soupeřova pole. Vyrovnávací bod zaznamenal Kolenský nad mladým Kolouchem, když mu dovolil je tři body. Po prohraných odvetných trojkách přišlo vyrovnání v závěrečných dvojkách. Nejdříve Kolenský vytloukl blok Pospíšila v prvním setu první dvojky, aby ve druhém zablokoval dvakrát útok soupeře. Poté Nesládek s Holasem druhé dvojce vybodoval ve třech setech Kopa s Hanusem. V prvním setu jednoznačná záležitost domácích 10:4, ve druhém 7:10 a ve třetím se ujali vedení 8:6, aby na 10:8 ukončil Nesládek. A tak Čelákovice jako první sebraly Modřicím bod.

„Po sobotním utkání jsem myslel, že dostaneme těžkou bídu. Nicméně přišlo mi, že nastoupil úplně jiný tým, asi pomohla i rozprava před zápasem. Makalo se, dřelo se, hecovalo se a fandilo se. Nečekal jsem, že vyhrajeme čtyři dvojice, zase jsme nevyhráli žádnou trojici, ale byly to třísetové vyrovnané zápasy. Ze zápasu mám radost, a s bodíkem jsem spokojený. Za víkend tři body je úspěch,“ řekl po zápase kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:3, 3:3, 3:5, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek.