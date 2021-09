Čelákovice – Šacung Benešov 6:1

Kolenský - Spilka, to byla úvodní dvojice, která ve třech setech vybodovala Hokra s Trucem. Ve třetím setu na devítkách Kolenský patou usměrnil míč přes blok do nekryté části kurtu. Druhá dvojka Flekač - Nesládek podlehla soupeřově formaci také ve třech setech a tak byl stav srovnán na 1:1. Vše si však vynahradili spolu se Šafrem v úvodní trojce. Po setech 10:8, (prohrávali již 5:7), 8:10 a 10:7, ukončoval Nesládek ve třetím setu smečí ven z kurtu. Na 3:1 zvýšila trojice Kolenský, Spilka, Holas, která ve druhém setu otočila nepříznivý stav z 0:3 na konečných 10:8. Dařilo se obzvlášť Spilkovi, který svými zdařilými bloky rozhodl první set 10:5. Ve vložence Šafr s Holasem neměli žádnou konkurenci ze strany soupeře a hladce vyhráli 2:0 po setech 10:3 a 10:4. Oba těžili ze skvělého pole Holase a bravurní nahrávky Šafra. Kolenský versus Šperlík, to byla nominace do singlu. Michal opět potvrdil svoji třídu a snaživému soupeři uštědřil lekci 10:5 a 10:1. Do odvetné trojky nastoupil k Šafrovi s Flekačem mladý Hejtík a na bloku si vedl velmi dobře, což dokazuje výsledek prvního setu 10:4. Ve druhém Šafr na devítkách vybil blok, a tak se domácí mohli radovat z výhry 6:1, která jim zajistila páté místo v tabulce a určila soupeře v play off, kterým je mužstvo Vsetína.

„Do utkání jsme opět nastoupili v jiných sestavách. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a teď můžeme jen překvapit. Připravíme se nejlépe, jak to půjde, a budeme se bavit nohejbalem,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 6:1. Čelákovice: Flekač, Kolenský, Holas, Šafr, Nesládek, Seidl, Spilka, Hejtík, Loffelmann, T. Matura.