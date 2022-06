Nohejbalisté Čelákovic skončili čtvrtí, v play off narazí na pátý Žatec

Nohejbalová extraliga dohrála svoji základní část a družstvo Spartaku Čelákovice skončilo na čtvrtém místě. To mu určuje do podzimního play off pátý celek a tím je tým SKN Žatce.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec