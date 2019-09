Čelákovice – Vsetín 1:5

„Sportovně musím uznat, že Vsetín byl na toto utkání lépe připraven. Příjem, mezihra a útok měl lepší než my. Musíme ještě zmobilizovat síly a pokusit se ve Vsetíně vyhrát. Bude to těžké, ale doufám, že jim to nedáme zadarmo,“ řekl po zápase kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:3, 1:3, 1:5. Spartak Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, J. Kaděra, Doucek, Matura, Kilík, Šafr, Ftačník, Holas. Vsetín: Kurka, Vichtora, Chalupa, Gargulák, Plachý, Brutovský, Majštiník, Stupák. Rozhodčí: Matyášek, Bartovský. Diváci: 200.Druhý zápas play off: Modřice – Šacung 5:0.Zápas play out: Žatec – Start Praha 14. 9. 2019.