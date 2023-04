Prvními zápasy odstartovala nohejbalová extraliga mužů. Čelákovický Spartak začal remízou na kurtech Žatce.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Žatec - Čelákovice 5:5

Po úvodních prohrách ve dvojkách přišlo čelákovické vyrovnání v podobě výher v následných trojkách. Nejdříve Flekač, Kolenský, Šafr a střídající Nesládek porazili ve dvou setech O. Víta, Kovaříka a Jůzka 8:10 a 9:10. Poté Holas, D. Matura a Čuřík po parádním výkonu také ve dvou setech 5:10 a 7:10 vyprovodili z kurtu domácího P. Víta, Sehriga, Pinkra a Truce. Po nepovedené prostřední části se domácí ujali vedení 4:2. Srovnat na 4:4 se povedlo odvetným trojkám. Třísetový zápas odehrála odvetná dvojice Flekač, Kolenský a střídající Löffelmann, ovšem až posledním možným míčem nakonec třetí set proti bratrům Vítovým ztratila. O remízový bod bojovala poslední dvojice Spilka, Holas a Nesládek. Po vyhraném prvním setu 8:10 se podařilo v dramatické koncovce uhrát opět posledním možným míčem desátý bod. Zápas sice skončil 5:5, ale Čelákovice může těšit, že na sety vyhrály 10:12.

„Bohužel nám nevyšla hra dvojic a vyhráli jsme pouze jedinou. Abychom mohli pomýšlet na vedení, věděli jsme, že musíme urvat na naši stranu singl, ten nám také nevyšel. Do zápasu jsme zapojili, Löffelmanna, Čuříka, Nesládka a na skok zaskočil i Seidl. O Maturovi už nemluvím, to je tahoun ve trojicích. Pro ně to jsou zkušenosti, a věřím, že zápas od zápasu to bude lepší. Remíza je spravedlivá,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:2, 4:4, 5:4, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Löffelmann, Matura D., Seidl, Šafr, Čuřík, Nesládek.