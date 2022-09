Ze skupiny nepostoupil tým A, naopak do čtvrtfinále se probojovaly týmy B a C. Céčku zde vystavila stopku dvojice z Čakovic A, naopak béčku se dařilo a po výhře nad Karlovými Vary C 2:0 se probojovalo do semifinále. Dařilo se mu i nadále a po výhře 2:1 nad Modřicemi A je čekaly ve finále Čakovice, které zdolaly ve druhém semifinále Žatec A 2:0. Ve finále se ale zranil čelákovický Spilka, a tak za stavu 5:5 ve druhém setu se musel zápas skrečovat ve prospěch Čakovic.

Ve středu se hraje pohár SKFS. Okresní celky nebudou chybět

Výsledky základních skupin:

Čelákovice „A“ – Žatec „A“ 0:2; Modřice „B“ 0:2; Plazy 0:2; Vsetín „D“ 2:0 - 4. místo

Čelákovice „B“ – Vsetín „A“ 2:0; K. Vary „B“ 1:2; Žatec „B“ 2:0; Modřice „D“ 2:0 – 1. místo

Čelákovice „C“ – K. Vary „A“ 2:0; Modřice „A“ 0:2; Benešov „B“ 2:0; Vsetín „C“ 2:0 – 2. místo

Čtvrtfinále:

Čelákovice „B“ – K. Vary „C“ 2:0 (10:8, 10:6)

Čelákovice „C“ – Čakovice „A“ 1:2 (10:9, 3:10, 8:10)

Semifinále:

Čelákovice „B“ – Modřice „A“ 2:1 (7:10, 10:9, 10:5)

Čakovice „A“ – Žatec „A“ 2:0 (10:8, 10:9)

O 3. místo:

Modřice „A“ – Žatec „A“ 2:1 (9:10, 10:9, 10:9)

Finále:

Čelákovice „B“ – Čakovice „A“ (9:10, 5:5 skreč)

Pořadí:

1. TJ Avia Čakovice „A“ (Z. Kalous, J. Chadim)

2. TJ Spartak Čelákovice „B“ ( M. Spilka, V. Holas)

3. MNK Modřice „A“ (L. Rosenberk, J. Pospíšil)

4. SKN Žatec „A“ (O. Vít, P. Vít)