V dalším pokračování extraligy nohejbalistů se borci Spartaku Čelákovice představili na kurtech Karlových Varů. I před dobrý výkon ale odjeli s nepořízenou.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Karlovy Vary - Čelákovice 6:4

Hned na úvod drama v podání první dvojice Holas, Nesládek. Po prohraném prvním setu 10:7 se podařilo na devítkách zablokovat Nesládkem útok Tolara. Ve druhém pak Nesládek ukončil na 9:10 patou. Druhá dvojice prohrála 2:1 a tak byl po dvojkách stav 1:1. Do první trojky nastoupila sestava D. Matura, Kolenský a Holas. V prvním setu si udržovala náskok a set dotáhla na 8:10. Ve druhém pak otáčeli z 2:0 na 2:6 a 3:7. Na konečných 6:10 ukončil D. Matura, vybitým blokem Vankeho. Druhá trojice Flekač, Šafr, Nesládek a střídající Spilka zabojovala a připsala si také v třísetovém zápase třetí bod. V prvním setu vedla 4:6, 6:8 a 7:9, aby na 9:10 ukončil Nesládek smečí pod sebe. Ve druhém dotahovala z 5:2 na 7:7, ale konec se zvládnout nepodařilo. Ve třetím se ujali vedení 5:6, soupeř otočil na 8:7, ale konec patřil Čelákovickým 9:10. Domácí pak snížili po vyhrané vložené dvojce na 2:3. V singlu po nerozhodných setech 10:5 a 5:10 Kolenský doslova daroval ve třetím setu bod domácímu Tolarovi. Stav před odvetami byl tak 3:3. V odvetných trojkách se soupeři rozešli smírně. Nesládkova formace prohrála 2:1, za to Maturova odvetná trojka zahrála skvěle a ve dvou setech srovnala stav na 4:4. V prvním otáčela ze 4:2 na konečných 8:10 patou D. Matury a ve druhém zvrátili nepříznivý stav 5:4 na 9:10 klepákem téhož hráče přes blok J. Medka. Odvetné dvojky, byť byly třísetové, však vyzněly pro domácí a tak si čelákovičtí nohejbalisté neodvážejí ani bod, i když by si ho za předvedenou hru zasloužili.

„Zápas jako na houpačce. Vedli jsme 1:3 a prohrávali 4:3. Zklamaly nás dvojice, zato zase o kousek byly lepší trojice. Naprosto klíčovým momentem byl třetí set v singlu, kdy Michal Kolenský za stavu 9:9 byl na útoku a bohužel neproměnil,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:1,1:1, 1:3, 4:3, 4:4, 6:4. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Šafr, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek.