Čelákovice - Nohejbalová rezerva Čelákovic v krajském přeboru poprvé prohrála. V devátém kole ji pokořili borci Nymburka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Čelákovice B – Nymburk 4:6

Rezerva Čelákovic kouzla zbavena. Z pomyslného trůnu ji sesadil ambiciózní celek Nymburka, byť už prohrával 0:3 a 1:4. Do tohoto stavu hrály Čelákovice dobře. Nepochopitelný zlom nastal v půlce zápasu a to konkrétně po prohraném singlu. To soupeře zdravě nakoplo a postupně dokázal vyhrát zbylé zápasy a odvézt si po zásluze oba body. Domácím jen zbyli oči pro pláč a bolení za krkem jak si mohli vykroutit hlavu, cože se jim to vlastně stalo.

„Bohužel jsme se nevyvarovali hrubých chyb, čímž nechci snižovat výkon hostí. Ale dohrát zápas v trendu začátku, tak bychom prohrát v žádném případě nemohli,“ zhodnotil utkání ne zrovna spokojený trenér Spartaku Krčál.

Sled zápasů: 3:0, 3:1, 4:1, 4:6. Čelákovice B: Krčál, Choura, Mareček, Šlajs, J. Vrtiška, Frank, Štěpánek, Holzman, Pánek.

Petr Flekač