Praha - Za účasti dvaceti týmů z České a Slovenské republiky se uskutečnil 25. ročník mezinárodního turnaje trojic v nohejbale. Mezi již zmíněnými dvaceti mužstvy nechyběli ani reprezentanti Slovenska hájící barvy DPMK Košice.

TJ Spartak Čelákovice ve složení Spilka, Flekač, Frank a Doucek, byl nalosován do velmi težké skupiny spolu s Košicemi, za které nastoupili mistři světa ze SR, dále Vsetínem a Mrak teamem s nejlepším nohejbalistou ČR 2009, Mrákavou.

Výsledky základní části skupiny D

TJ Spartak Čelákovice – Vsetín 1:1 (10:9, 5:10). Po šťastném prvním setu pro Čelákovice se karta obrátila a soupeř za nepříznivého stavu 5:3, po oddechovém čase, otočil na 5:10.

TJ Spartak Čelákovice – Mrak team 1:1 (10:7, 9:10). V prvním setu si Čelákovice udržovaly stálé vedení dobrou hrou v poli a na síti. Ve druhém vedly již 9:5, ale špatným závěrem nakonec prohráli 9:10. Touto lepší remízou si však udržovaly určitou naději na postupové druhé místo, obzvláště, když Vsetín sebral bod Mrak teamu.

TJ Spartak Čelákovice – DPMK Košice 0:2 (9:10, 9:10). Čelákovice srovnaly úvodní náskok Košic a za stavu 9:9 byly v útoku, bohužel se jim nepodařil kýžený bod udělat. Ve druhém vedli 8:7, ale opět je zradila koncovka.

Remíza stačila k postupu, ale nakonec nejtěsnější prohra rozhodla o postupu, k již jasným Košicím, Mrak teamu.

Zbývající výsledky skupiny D

Košice – Vsetín 2:0, Vsetín – Mrak team 1:1, Košice – Mrak team 1:1.

Pořadí po sobotní kvalifikaci: 11. – 12. místo: Český Brod, Břve (3 body), 13. - 17. místo: Konrád, Zruč – Senec, Čelákovice, Vsetín, Plazy (2 body), 18. – 19. místo: Žatec (1 bod), 20. místo: Šacung B (0 bodů).

Do finále se probojovalo deset týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Skupina M. Svobody: Janovice, K. Vary, Modřice, Čakovice, Mrak team. Skupina A. Srpa: I.T.D., Košice, Šacung A, Hlohovec, Solidarita. Po zajímavých a dramatických utkáních vzešli semifinalisté. Těmi byly Karlovy Vary, I.T.D., Košice a Čakovice.

Semifinále

Karlovy Vary – I.T.D. 2:0 (10:2, 10:6), Košice – Čakovice 2:0 (10:5, 10:6).

O 3. místo

Čakovice – I.T.D. 2:1 (10:9, 7:10, 10:6).

Finále

Karlovy Vary – Košice 2:1 (10:9, 5:10, 10:8).

Konečné pořadí turnaje Poslední smeč

1. DPMK Košice..............(P. Perun, M. Perun, Brutovský)

2. Liapor Karlovy Vary…(Vanke, Kokštein, Dvořák)

3. Avia Čakovice............(O. Cibulka, Pachman, Hofman, Macurek)

4. I.T.D.........................(Makara, Chytra, Stejskal)

Petr Flekač