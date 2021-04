Nestor lyského šachu Petr Saeckl vešel do Hádova domu

Když se v roce 1939 probudili tehdejší obyvatelé republiky do 15. března, ještě netušili, že to bude pro ně nejspíš jeden z nejhorších dnů jejich života. Když jsme se do patnáctého březnového rána probudili my v roce 2021, nikdo z nás netušil, že odpoledne přijde zpráva, která nás uvrhne do obrovského smutku. Zpráva, že v 77 letech dotlouklo srdce dlouholetého předsedy a zakladatele novodobé historie šachového klubu v Lysé nad Labem pana Petra Saeckla.

Do šachového nebe odešel nestor lyského šachu Petr Saeckl | Foto: Foto: oddíl

Srdce toho skvělého člověka, který v malém polabském městě vedl od roku 1978 šachový klub a dovedl jej až do dnešní podoby, kdy je významným klubem české Extraligy a držitelem titulu Mistr ČR, člověka, který za svůj život vychoval kolem tisícovky mladých šachistů, člověka, který obětavě organizoval klubový život, turnaje, oddílové přebory, člověka, který i v nejtěžších dobách, kdy klub po sametové revoluci přišel o klubovnu, dokázal pro něj najít náhradní útočiště a nakonec mu našel pevné místo v klubovně u Chovatelů, symbolicky vlastně pár desítek metrů od domu, kde celý život bydlel. Čest jeho památce… Za ŠK JOLY Lysá nad Labem Jan Lažánek