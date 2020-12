„Za současných podmínek jsme schopni maraton uspořádat, ale samozřejmě myslíme na zdraví. Ve složité době chceme nabídnout běžcům hlavně zážitek, o něj půjde tentokrát opravdu mnohem víc než o absolutní výkon,“ říká ředitel seriálu Martin Dvořák.

Běžci se vydají v daném časovém okně – otevřeném po oba víkendové dny - individuálně na značenou trať se dvěma občerstvovacími stanicemi a cílovou branou. Změří se jim čas, dostanou účastnickou medaili, ale ihned opustí zázemí. Výsledky a ceny dostanou dodatečně esemeskou a poštou.

Momentálně je přihlášeno přes 120 běžců, z nichž většina směřovala tréninkové úsilí k původnímu termínu 19. října. „Věříme, že přijdou i teď a k nim se přidají i další, kteří našli nový termín,“ přeje si Dvořák. Přihlášky jsou otevřené na www.sportovniservis.cz.

Startovat se bude stejně jako loni od Branických ledáren v Praze 4. A vyrazit můžete sami kdykoliv mezi osmou a jedenáctou (na doprovodnou desítku z Kytína od dvanácti hodin).

Pořadatelé poprvé využijí moderní aplikaci Orgsu.com, díky níž budou mít přehled o pohybu závodníků na trati a změří v ní časy. Účastníkům ukáže i trasu. Pokud se nechcete svazovat technologiemi, není nutné se zalogovat. Pořadatelé si vás „povedou“ sami v kontrolních bodech trati.

Dva bufety nabídnou pouze balenou vodu. Do cíle je potřeba se dostat do 16 hodin, proto by pomalejší běžci měli počítat s časnějším startem. Organizátoři převezou do cíle u zahradní restaurace Baška věci na převlečení. Ale na rozdíl od loňska nemohou zajistit přepravu autobusy zpět do Prahy.

Trať vede podél Vltavy, za Zbraslaví protne golfové hřiště v Lipencích a vystoupá na vrchol Cukráku. Odtud se s mírnou změnou oproti loňsku vyšplhá v Černolicích k Brdskému hřebeni a po něm přes vrchol křížové cesty v Mníšku dovede běžce až na kraj Dobříše. Povětšinou vede lesem, dvakrát přeběhne silnici.

Tomáš Nohejl