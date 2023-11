Domácí oficiální sezona orientačního běhu 2023 byla zakončena posledními čtyřmi závody. Závěrečný závod Pražského a Středočeského žebříčku připravili pořadatelé z SK Meteor Kačerov, z Běhej Poděbrady a z SK Stopa Praha. Na trati žen byla nejlepší Tereza Korpasová (TBM), v mužích si vítězství odnesl Jan Mrázek (SJC).

Oddíl Běhej Poděbrady byl jedním z pořadatelů posledního závodu orientačního běhu | Foto: Běhej Poděbrady

Krátká trať měla centrum v Kolíně na zimním stadionu, běželo se na mapě Borky 23 (autoři mapy Zdeněk Koč a Michal Reichl) v terénu, kde se v západní části nacházel lužní les s plochým reliéfem a středně hustou sítí cest, ve střední části byly členité tvary s převýšením do deseti metrů různé průběžnosti s hustou sítí komunikací, ve východní části byl plošší terén.

Tratě pro více než 900 závodníků postavil Michal Reichl. Mezi ženami byla nejlepší Tereza Korpasová (TBM), druhá se ztrátou půl minuty doběhla Gabriela Šimůnková (TAP), ještě o dvě minuty pomalejší byla třetí Ivana Fujáčková (SJC). V mužích si vítězství odnesl Jan Mrázek (SJC), který porazil druhého Ctibora Sysla (PGP) o 49 sekund a třetího Patrika Sedláčka (DKP) o 64 sekund.

„Všichni jsme sice tušili, že spolupořádat žebříčkový závod nebude úplně legrace, ale když předseda praví, že to v pohodě vysmrkneme, musíme doufat, že jeho optimismus je podložen skutečně kvalifikovaným odhadem,“ uvedl své postřehy z pohledu pořadatele David Nedoma z oddílu Během Poděbrady. „Poslední porada krátce před startem, rozdělení úkolů pro všechny zúčastněné a první nedočkaví závodníci už se mohou hlásit u Elišky, Kačky a Ivči, které je lifrují dál. A pak už konečně start. Děti z našeho oddílu připravují mapy, Lenka s Martinou koordinují starty nesoutěžních kategorií, Mojmír dohlíží na technické záležitosti a kolem prochází jako lev v kleci Kuba připravený zakročit, kdyby někde něco drhlo,“ culil se Nedoma. „Ale nedrhlo ani po necelých čtyřech hodinách, kdy se vyrazilo na trať. Závodníci byli ukáznění, takže se vše obešlo bez vážnějších zádrhelů. Zvládli jsme to, kdo chtěl běžet, vyběhl, a my můžeme v poklidu zase vše sklidit a znovu se vážně zamyslet nad myšlenkou, že nějaký ten příští žebříčkový závod už můžeme zorganizovat dočista sami vlastními silami. A že na to dojde, na to vemte jed,“ dodal jeden z pořadatelů David Nedoma.