„Nemůžeme se potkávat na házenkářských palubovkách a on-line tréninky už po měsících děti nebaví. Situace v některých mládežnických týmech už byla neudržitelná, trenérům se nedařilo děti dál motivovat k tréninku a pohybu a měli strach, že děti s házenou úplně skončí,“ říká na úvod k novému projektu jeden z jeho autorů Ladislav Pokorný, manažer Středočeského krajského svazu házené.

Samotný nápad přišel z Kostelce nad Labem. „Nejmladší členové našeho oddílu se stále smutně ptají, kdy už bude konečně házená, rodiče si na děti často stěžují, že jen lenoší, nemohou je odtrhnout od počítačových her. Chtěli jsme tak pro děti vymyslet sportovní program, při kterém by se nemusely připojovat na počítač, mohly si rozvrhnout svůj čas a zároveň se hýbaly a rozhýbaly znovu i náš tým,“ vysvětlila původní myšlenku Tereza Karellová z TJ Sokol Kostelec nad Labem.

V nové soutěži se týmy budou utkávat na dálku. Nesetkají se na jednom hřišti, ale každý z členů přihlášeného družstva sám doma, na zahradě nebo ve svém nejbližším okolí splní úkoly předem daných disciplín. „Ty jsou zaměřené na míčovou techniku, posilování či kondiční přípravu. Vytvořili jsme rozsáhlý zásobník cvičení odpovídající věku malých házenkářů a tomu, co by hráči a hráčky dané věkové kategorii měli zvládat,“ vysvětlil Pokorný. Zpravidla se jedná o úkoly, které by měly děti splnit v minutových intervalech – například přeskoky přes švihadlo, konkrétní typy přihrávek či koordinační cviky.

Svůj výsledek a videozáznam pak děti předají svému trenérovi, který výsledky celého týmu zaeviduje. V každém zápase děti čeká pět disciplín, minižáky pouze dvě, které se však po dvou „odehraných“ kolech obmění tak, aby malé děti opakování cvičení nenudilo. Dva týmy nastupující k zápasu porovnají své výsledky v dané disciplíně a úspěšnější družstvo skóruje. Jednotlivé zápasy tak mohou skončit s výsledky 5:0, 4:1 nebo 3:2 a každý týden takto každý tým odehraje jedno soutěžní utkání.

Na dálku spolu. Týmová radost je zpátky!

O výsledky nejde ani v první, ani v druhé řadě. „Věříme, že všichni si uvědomují, že jde především o zábavu a spojení se spoluhráči aspoň na dálku a nikoliv výsledky. Hlavně chceme motivovat děti k pohybu, rozhýbat mládežnickou členskou základnu a kluby, které s dětmi pracují,“ vysvětluje manažer mládeže ČSH Petr Rams.

Zdroj: Český svaz házené

Ukazuje se totiž, že vynucená pauza už je opravdu dlouhá a děti potřebují novou motivaci. „V jednom týmu zájem projevily třeba jen tři ze sedmnácti dětí, což je velmi smutný obrázek. S trenérem přestaly komunikovat a házené na dálku se nevěnují. I proto, že musí absolvovat on-line výuku a rodiče nebo děti samy už nechtějí další on-line aktivity v podobě tréninků. U on-line ligy je čas strávený u počítače minimální,“ vysvětluje Pokorný.

Naštěstí ale převažuje i opačný přístup – tedy chuť společně se spoluhráči bojovat zase o vítězství. „U nás měla on-line soutěž velmi kladný ohlas jak u rodičů, tak především u dětí. Ty začaly poctivě trénovat a snaží se zlepšovat, což je skvělé. Do On-line ligy se přihlásilo asi 80 procent dětí, což nás mile překvapilo,“ hlásí dobré zprávy Vladimír Hrubý ze Sokola Bělá a jeho slova potvrzují i z Kostelce nad Labem.

„Do soutěže se zapojili všichni naši členové od minižactva po starší žáky. Rodiče to vítají s nadšením a někteří dokonce i vtipkovali, že by se rádi zapojili také, jelikož i jim už chybí pohyb,“ směje se Karellová, kterou těší, že se podařilo tým opět stmelit: „Děti si mezi sebou píší, posílají si videa, jak trénují třeba skoky přes švihadlo, házení. Snaží se být lepší než ten, který poslal video před ním. Zároveň si ale uvědomují, že jsou jeden tým a fandí si: Nevadí, že ti tohle moc nejde, určitě nasbíráš body v jiné disciplíně, zkoušej to dál…“

Samotný projekt odstartoval pilotním kolem v polovině března ve Středočeském kraji, v dalších regionech by se soutěže měly rozběhnout během čtrnácti dnů.

„Pro děti by to měla být zábava a radost, nevyhlašujeme mistrovství světa v trénování. Jde nám hlavně o to, aby se děti zase podílely jako tým na společném výsledku, společném úspěchu,“ uzavřel Rams.