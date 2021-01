S překvapující informací však přicházejí organizátoři z Nehvizd, kde se v únoru bude závodit. To je docela unikátní věc nejen na české, ale i na evropské úrovni.

Prvním krokem k uspořádání bylo povolení od Českého atletického svazu. „Tam ale žádný problém nebyl. Pak jsme museli získat doporučení od Milana Hniličky z Národní sportovní agentury. Když jsme dostali zelenou, rozhodující slovo pak měla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Povolení jsme získali s tím, že mítink uspořádáme v přísném hygienickém režimu,“ vysvětlil Tomáš Vojtek, ředitel závodu Hvězdy v Nehvizdech, který se uskuteční v pátek 5. února.

Testy, testy, testy

Přísná hygienická opatření znamenají v první řadě nulovou diváckou účast.

„To je základ. K tomu patří testování soutěžících při příletu a před závodem. Otestováni musejí být rozhodčí a technická četa s výjimkou těch, kteří prodělali covidové onemocnění v posledních devadesáti dnech,“ pokračoval Vojtek.

„Samozřejmostí budou roušky, dezinfekce, pravidelné čištění sportovních prostor a ubytovacích kapacit. Musíme připravit harmonogram na stravování a na kyvadlovou dopravu z hotelu, aby se atleti co nejméně potkávali. Na tom vlastně už začínáme pracovat,“ prozradil ředitel mítinku v městysu, ležícím v severovýchodní části okresu Praha-východ.

Zaplněná kapacita

Čím to, že v Nehvizdech, kde se bude závodit v obou kategoriích ve výšce, dálce a kouli, akce proběhne a v Hustopečích a Třinci nikoliv?

„Oni o povolení ani neusilovali. Rozhodli se, že za této situace do toho nepůjdou, protože se těžko shánějí sponzorské peníze. Odradilo je i to, že by se závodilo bez přízně fanoušků. Usoudili, že bez bouřlivé divácké kulisy ztrácí specializovaný výškařský mítink náboj,“ nastínil Vojtek.

„Nás to moc nepotěšilo. S dalšími mítinky jsme se chtěli podělit o náklady na cestování zámořských atletů. Teď to jde za námi, ale jsme rádi, že se ozývají hvězdy. Děkují, že jsme vydrželi, a že zachraňujeme světovou výšku pro olympijský rok. To nás pochopitelně těší. Jenže po odřeknutí Hustopečí a Třince se nás obracejí se žádostí o start další atleti. My už ale máme kapacitu takřka zaplněnou a nikoho nemůžeme přibrat,“ lituje.

Jinak pandemie halovou sezonu ochromuje nebývalou silou. Kromě dvou odřeknutých akcí nebude letos ani Jablonecká hala a Zimní pražská tyčka. Naopak naděje na uspořádání Czech Indoor Gala 2021 v Ostravě a nového mítinku na kladenském Sletišti stále žije.

Předsednictvo Českého atletického svazu požádalo Národní sportovní agenturu o uspořádání tří mikromítinků a mistrovství republiky, aby reprezentanti měli možnost se nominovat na halové mistrovství Evropy v Toruni. Jeho konání zatím platí.