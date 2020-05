Velmi nečekaný postup a historický úspěch slaví oddíl stolního tenisu TJ Sadská. Jako nováček ve třetí lize si vedla znamenitě a v předčasně ukončené sezoně dosáhla na postup do třetí nejvyšší celostátní soutěže.

Úspěch. Stolní tenisté Sadské postoupili do druhé ligy. Zleva jsou Kyncl, Melíšek, Pych, Wagner, Vaculovič | Foto: Foto: Milan Vydra

Po neúspěšném finále divize využilo družstvo TJ Sadská nabídku Euromaster Kolín na převod práv k účasti ve třetí lize. Součástí transakce bylo roční působení Libora Vaculoviče, který svým přístupem a herní kvalitou nastartoval ostatní hráče tak, že tým od začátku soutěže vedl tabulku. Do konce první poloviny sadští borci neprohráli a na svém kontě měli jen tři remízy. Vedoucí postavení v tabulce drželi až do šestnáctého kola, kdy přišla první a jediná porážka od ambiciózního týmu Hostinné B. První příčku mohl celek získat zpět v následujících kolech, jenže dvakrát smolně remizoval v Hradci Králové a se sestupujícím Ústí nad Orlicí. Ačkoli zaváhal i největší konkurent Hostinné B, vzájemné zápasy s výsledky 9:9 a 10:8 vyznívaly lépe pro soupeře. Po dvacátém kole byla soutěž vzhledem k mimořádné situaci ukončena, takže se nekonalo příznivci velmi očekávané finále play off, ve kterém mohla ještě Sadská získat vítězství v soutěži.