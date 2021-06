„Původně jsme plánovali uspořádat už jednou zrušené finále v pódiových skladbách aerobiku dříve. Ze známých důvodů, toto nepřipadalo v úvahu. Společné skladby nebylo možné trénovat on-line, ani jinak. Připadal v úvahu pouze závod jednotlivců a ještě k tomu venku za přísných hygienických podmínek. Po prvních náznacích dětem a rodičům z našeho oddílu zavládlo nadšení - konečně závody. Klidně venku, na škváře či na blátě! Takže úkol zněl jasně, soutěž uspořádáme jako první kolo cvičení podle lektora,“ uvedla Monika Sobotková, trenérka poděbradského oddílu.

Tato soutěž obvykle probíhá v podzimních měsících, ale proč by nemohla začít už v květnu. „Co jsme si nejvíce přáli, bylo hezké počasí a hlavně bez deště. Bylo sice chladněji, ale nepršelo. Přijelo natěšených sto sedmdesát jedna závodnic z celé republiky. Opravdu i ze Šumperka, Jindřichova Hradce, Blanska či Jihlavy,“ přidala Sobotková.

Během celého dne se na asfaltovém hřišti střídaly všechny věkové kategorie od čtyř let do dospělého věku. Velký obdiv patří těm úplně nejmladším závodnicích. Pro všechny to byl nejen úplně první závod v životě, ale většina holčiček byla teprve podruhé nebo potřetí od září 2020 na aerobiku. „A zvládly to nádherně, nejen ty nejmladší, ale všechny závodnice si zaslouží obdiv. Věříme, že jsme i my přispěli k návratu dětí ke sportování po pauze u počítačů,“ měla radost poděbradská trenérka.

Další závod proběhne již uvnitř a bude to druhé soutěžní kolo v Kutné Hoře 20. června a třetí kolo v Náchodě 27. června.

Soutěž organizoval oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady a okruh příznivců a sponzorů, poděkování organizátorů patří též za podporu Městu Poděbrady.

Nejlepší výsledky poděbradských závodnic

0. kategorie do 6 let

1. Sofie Novotná, 5. Tereza Grandischová, ve finále Denisa Kubátová, Nikola Sedláčková, Lucie Továrková, Denisa Štoková, Stella Marková, Nia Starkey, Linda Denisová.

1. kategorie 7 - 8 let

2. Klaudie Kadlecová, 4. Julie Vitoušová

2. kategorie 9 - 10 let

1. Michaela Pospíšilová, ve finále Vanessa Hubalovská, Karolína Veselá, Justýna Fejfarová a Karolína Křižková

3. kategorie 11 - 13 let

4. Anna Vitoušová, ve finále Mary Šípková

4. kategorie 14 - 18 let

3. Alžběta Hujerová