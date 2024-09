V Kutné Hoře se konal Hvězdičkový aerobik. Poděbradské nejmladší holčičky Terezka Skřivánková, Emička Jirková a Ellen Pršalová si zacvičily v kategorii 5 - 6 let, Ellenka si zacvičila i ve finálové skupině. Jejich starší kolegyně Editka Prokšová si v kategorii 7 - 8 let vybojovala 3. místo. V kategorii 9 - 10 let měly Poděbrady dvě zastoupení. Eliška Podhajská si přivezla 4. místo a Anička Šreková se zúčastnila finálového kola. V kategorii 11 - 13 let reprezentovala oddíl také dvě děvčata. Klaudie Kadlecová vybojovala 3. místo a Lucinka Pavlíková účast ve finále.

Pak měli závodnice Sokola na programu dvoudenní soutěž, kterou oddíl každoročně pořádá pro Český svaz aerobiku s názvem Česko se hýbe. Nejprve byla na programu soutěž Českomoravský pohár a Aerobik team Show, poté po celý den tzv. aerobik master class neboli cvičení podle lektora. Tentokrát nejen v kategorii aerobik, ale i v kategoriích step a dance. „Po oba dny se v hale vystřídalo téměř sedm set závodnic z celé České republiky,“ uvedla Monika Sobotková z z poděbradského Sokola.

Závodnice oddílu se předvedly i ve více kategoriích, a tak ukázaly svoji všestrannost. Trojboj aerobik - step - dance si nejvíce užila Anna Vaněrková, která ve všech těchto kategoriích ve věku 14 - 16 let brala medaile. V kategorii aerobik zlatou, ve stepu stříbrnou a v dance také stříbrnou. V kategorii 14 – 16 let aerobik si přišla zacvičit i Terezka Pospíšilová. Trojboj si zacvičila také Klaudie Kadlecová. Aerobik a step si zacvičila v kategorii 7 - 8 let Editka Prokšová, která si zacvičila v obou kategoriích finále a ve stepu brala 4. místo. V této věkové kategorii startovala také Lucinka Továrková. Míša Pospíšilová si v 11 - 13 let vyzávodila stříbrnou medaili. V této kategorii startovala i Justýnka Fejfarová,a zacvičila si ve stepu. Mladší holčičky v kategorii 6 - 7 let si cvičení velmi užily, ve finále se předvedla Ellen Pršalová a Terezka Skřivánková. V základním kole si zacvičila Dominika Beranová ,Agáta Kubátová a Emička Jirková. Nejmladší Anička Turnhofferová se předvedla v kategorii do 5 let. Samozřejmě nesmíme zapomenout na jedinou závodnici v dospělé kategorii step. Tam Sokol zastupovala Michaela Svobodová a vybojoval si finálovou účast.

„Děkujeme všem rozhodčím, lektorům , trenérům a závodníkům a organizátorům za krásný závod a věříme, že jsme si víkend společně užily. Děkujeme za podporu městu Poděbrady a TJ Sokol Poděbrady, které jsou vždy naším partnerem a pomocníkem,“ dodala Sobotková.