Rychlostní kanoisté se sjeli do Prahy, kde v prostorách loděnice KVS Praha proběhl první závod Českého poháru benjamínků, 41. ročník Dr. Karla Popela a Český pohár kategorie Masters. Ani na těchto závodech nechyběli benjamínci a žáci oddílu rychlostní kanoistiky Lokomotivy Nymburk, které ještě doplnili čtyři členové závodící v kategorii Masters o body v Českém poháru. A přivezli několik cenných kovů.

Mladí kanoisté Lokomotivy Nymburk | Foto: Loko Nymburk

V letošním roce STK rychlostních kanoistů zavedla závody Českého poháru benjamínků, to je závodníků do dvanácti let ve vybraných lokalitách Čech a Moravy a to z důvodu, že benjamínci, kteří budou chtít startovat na Mistrovství České republiky, musí mít odjety minimálně čtyři závody Českého poháru benjamínků.

Výsledky

C1 žačky ml. Sofie Kolářová – 1. místo

C1 žačky st. Tereza Koulová – 2. místo

C1 bky Elsa Semecká – 1. místo

C1 žáci st. Čestmír Pokorný - 1. místo, František Schorný – 3. místo

C1 žáci ml. Jiří Havlík – 1. místo, Damián Hlaváč – 4. místo

C1 bci Viktor Havlíček – 1. místo

C1 veteráni Ondřej Petr – 1. místo, Michal Hamtil - 3. místo

K1 veteráni Čestmír Pokorný – 1. místo

K1 veteráni Jiří Kraft – 1. místo

K1 bci – 5. Josef Kozák, 7. David Hamtil, 9. Mikuláš Fábin, 10. David Houdek,

35. Rostislav Pokorný

K1 bky – 4. Adéla Králová, 8. Elen Fialová, 16. Michaela Roháčová