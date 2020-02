BOX DĚTÍ

Předcházet oficiálnímu zahájení budou zápasy dětí z domácího klubu Boxing Poděbrady.

Klub dá šanci dětem nejen v předzápasech, ale i ve vystoupení ve stylu ukázky technik a lapování. Každý rok se děti těší na svou šanci a ta přichází právě na tomto gala.

MANAŽERSKÁ EXTRALIGA BOXU

Naostro se začne hned po zmiňovaném vystoupení a postarají se o to zástupci boxerské soutěže Manažerská Extraliga boxu. Zde je připraveno sedm zápasů poděbradských zástupců této ligy, proti výběru ČR. Všichni boxeři jsou již velmi zkušení a rozhodně budou bojovat jako lvi. Zástupci Poděbrad – Petr Martin 75 kg, Rudolf Čipčala 81 kg, Vladimír Roček 81 kg, Jiří Vosecký 81 kg, Josef Horáček, Petr Spilka 91 kg a Adam Rajmont 91 kg.

OLYMPIJSKÝ BOX

Po MEBu je na řadě olympijský box, kde mají Poděbrady opět sedm zástupců, kteří v ringu nechají všechno, jen aby byl pro ně zápas před domácím publikem vítězný. První utkání bude patřit ženám a hned těm nejlepším v ČR. Lenka Volejníková z domácího rohu si přivezla 2. února stříbro z mezinárodního gala ve Švédsku a nakonec poslední zápas v této kategorii bude mezinárodní a to proti Polsku. Oba boxeři zápasí v nejvyšší soutěži v zemi a to Extralize.

Zástupci Poděbrad jsou Lenka Volejníková 64 kg, Pavel Němec 81 kg, Michael Adamec +91 kg, Tomáš Kučera 91 kg, Tomáš Hrbek 91 kg, Dominik Fadrhonc 91 kg a Tomáš Tyityiš 75 kg proti Bartosz Skórka.

PROFESIONÁLNÍ BOX

Následuje profesionální box, kde diváci uvidí mistra Světa organizace RBO a mistra ČR Michala Dufka, několikanásobnou mistryni ČR, vítězku několika prestižních pohárů a světových soutěží Lenku Pónya Kardovou, debutanta Jaroslava Dvořáka a v jednání je i zápas mistra světa organizace GBF Daniela Vencla.

PARABOX

Návrat do ringu hlásí jeden z nejznámějších sportovců Poděbrad, parahokejista a boxer Zdeněk Šafránek. O Zdeňkovi bylo již v médiích řečeno mnoho, ale to nejvíce, co ho udělalo hvězdou, je jeho boj. Boj s úrazem, který ho před lety posadil na vozík, boj se zdravotním stavem který před rokem vyhrál, boj v reprezentaci sledge hokeje, kde je kapitánem, boj v ringu. „Sehnat Zdeňkovi soupeře v České republice by bylo opravdu složité, tak jsme museli oslovit okolní země. Nakonec vyhrál jeden z nejlepších paraboxerů, co Evropa nabízí, polský reprezentant Przemyslaw Zdziabek, který je členem Poland Full Contact Teamu,“ uvedl hlavní pořadatel akce Daniel Vencl.

DOBRÝ SKUTEK

„Tak jako každý rok a na všech akcích pořádaných poděbradským klubem (Boxing Poděbrady organizuje již tři akce ročně) budeme společně s Dobrým skutkem vybírat na těžce nemocné dítě. Poslední dobrý skutek byl ve prospěch pětiletého Maxima Chlada a další dítě se právě vybírá. U našich akcí to funguje tak, že se určí částka pomoci a ta se po vybrání všech finančních prostředků předá příjemci,“ řekl před akcí trenér Vencl.