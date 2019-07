/FOTOGALERIE/ Jsme v Mladé Boleslavi. Právě bude začínat trénink. K tomuhle sportu ale nejsou potřeba žádné branky, hokejky, míče. Nic takového. Drtivá většina osazenstva je dívek a žen; přesto je ale mezi nimi pár chlapců. Po rozcvičce začínají jen tak mimochodem metat salta. Tohle je totiž sportovní cheerleading. A jak ho popisuje zakladatelka týmu Petra Janečková, jde o taneční sport s prvky gymnastiky. A rozhodně nepřehání.

Historicky to možná začínalo jako roztleskávání na sportovních turnajích, ale sport se posunul někam úplně jinam. Trenérka Petra Janečková se věnuje sportovnímu cheerleadingu něco přes 17 let. Posun ve sportu je výrazný – už nejde o „máchání“ pom pomy, ale v podstatě o taneční gymnastiku. „Hodně lidí si nás plete s roztleskávačkami a nevědí, co to je ten sportovní cheerleading,“ vysvětluje. Pokud se tomuto sportu někdo věnuje, potřebuje mít základy gymnastiky. A ne zrovna malé. Dokazují to dívky, které o kus dál metají salta.