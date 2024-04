Nově vytvořený tým mladších žákyň oddílu Házená Poděbrady se zúčastnil druhého jarního kola Středočeské ligy mladších žákyň v házené. Poděbradský tým je opravdový benjamínkem soutěže a to zejména vzhledem k věkovému deficitu a téměř žádným herním zkušenostem.

Mladší žákyně Poděbrad na turnaji v Bělé pod Bezdězem | Foto: Házená Poděbrady

Do turnaje byla nominována hned třináctka mladších žákyň. Trenér Tomáš Vejvar nemohl z důvodu nemocí počítat kompletním týmem. Druhý turnaj soutěže uspořádalo družstvo Sokola Bělá pod Bezdězem.

V úvodní utkání se poděbradské žákyně střetly s týmem Mladé Boleslavi a celému družstvu chyběla větší bojovnost a nasazení. Konečný výsledek v poměru 14:3 pro Boleslav to jasně dokazuje. Také v dalších dvou utkáních byla ještě více vidět herní vyzrálost dívek z týmů Házené Mělník a Sokola Hudlice, když také zde holkám chyběla větší vůle na hřišti ukázat to, co pravidelně zvládají v trénincích.

V brance potěšila svými zákroky brankařka Radka Zázvůrková. V útočné fázi se dokázala nejvíce prosadit dvojice Nikola Festová a Amy Zeman se třemi brankami, mezi střelkyně se v celém turnaji zapsaly také Adéla Drahoňovská a Johanka Šťastná. Dále do jednotlivých utkání zasáhly Nicole Sollier, Tereza Týmová, Viktorie Žohová, Lenka Králová, Kristýna Hazdrová, Michaela Hujerová, Valerie Votavová a Karolína Javůrková.

Další turnaj Středočeské ligy mladších žákyň sehrají poděbradské hráčky 28. dubna 2024 v Mladé Boleslavi.