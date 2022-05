V prvním zápase nastoupili poděbradští proti Bělé pod Bezdězem, se kterou se tuto sezonu setkali již podruhé. Bělá si vybudovala v prvním poločase čtyřgólový náskok. Poděbradští sice bojovali, ale selhala střelba. Tolik tyček a břeven jako na začátku zápasu snad nedali za celou jarní sezonu. Střel těsně vedle brány nebo přímo do brankáře bylo sedmnáct, zatímco góly byly jen tři. S tím, jak se nedařila střelba, šla dolů i psychika celého týmu. O přestávce se trenéři pokusili jednak vytknout chyby, ale také nalít do hráčů naději, že nic není ztraceno. To se ukázalo jako prospěšné. Zároveň trenéři pozměnili na druhou půlku sestavu. Hned od začátku druhého poločasu začali hráči týmu Házená Poděbrady postupně stahovat náskok. Minutu a půl před koncem již byl náskok pouze o jediný gól. Čas již nedovolil poděbradským hráčům dotáhnout zápas alespoň do remízy. Za výkon v druhém poločase se však stydět nemuseli.