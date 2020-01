Poděbradští se soutěže zúčastnili v puškových disciplínách VzPu 30 ran vleže, VzPu 40 ran vstoje a VzPu 60 ran vstoje. Pekárek v disciplíně 30 ran vleže kategorie do 12 let nástřelem 307,7 bodů vybojoval stříbrnou medaili a stal se zároveň vicemistrem Středočeského kraje. Houžvička v disciplíně VzPu 40 ran v kategorii dorostu sice prohrál boj o bronzovou medaili v Poháru města Benešova o tři desetiny s Adamem Humešem z SSK Slatina Brno a skončil na bramborové pozici, ale v Mistrovství Středočeského kraje svým výsledkem 395,4 bodů dosáhl na bronzový stupínek.

Další poděbradští střelci v mládežnických kategoriích předvedli výsledky, které zatím nestačily na boj o přední pozice, ale jsou příslibem do budoucna. Michal Rýdl v disciplíně VzPu 30 ran vleže kategorie do 14 let nástřelem 311,0 bodů obsadil osmé místo. Jaroslav Bürger v disciplíně VzPu 30 ran vleže, kategorie do 12 let nástřelem 290,1 bodů obsadil šestnácté místo.

O přední umístění v kategorii mužů a kategorii žen srdnatě bojovali i poděbradští Doležal a Kožuriková, ale dosažené výsledky na uspokojivé umístění nestačily.

„Všem medailistům a účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Do roku 2020 přejeme všem hodně štěstí, zdraví, mnoho osobních a sportovních úspěchů,“ uvedl po benešovských závodech Vlastimil Smíšek z oddílu SSK Bohemia Poděbrady.