Nymburk – Do jihomoravských Vranovic se vydali silový trojbojaři Sokola Nymburk na oblastní mistrovství. Tato soutěž byla nominací na mistrovství republiky pro věkové kategorie dorostenců, juniorů a open.

SILOVÍ TROJBOJAŘI Sokola Nymburk zápolili v jihomoravských Vranovicích. A vedli si velice dobře | Foto: Foto: Sokol Nymburk

Vedení trojbojařského oddílu Sokola Nymburk se rozhodlo zvolit tuto lokalitu a ulevit pořádajícím oddílům z jiných oblastí, protože popularita silového trojboje v divizi ,,raw,, (bez podpůrných dresů) stále stoupá a kapacita nejbližší konané soutěže by byla opravdu přeplněna.

Nymburské barvy hájili především nováčci, kteří zde zažili trojbojařský křest. V kategorii do 72 kg svoji první soutěž absolvovala Aneta Střísková, která obsadila druhé místo výkonem 200 kg (dřep 72,5 kg, benč 37,5 kg a mrtvý tah 90 kg). V kategorii do 66 kg jsme měl Sokol zastoupení ve Vojtěchu Konvalinovi. Ten nazvedal 307,5 kg (105, 62,5, 140) a obsadil pátou příčku. O kategorii výše do 74 kg bojoval další dorostenec Filip Borovička. Tento závodník skončil sedmý, když předvedl výkon 342,5 kg (120, 72,5,150).

V hmotnostní kategorii do 93 kg měl Nymburk dvojnásobné zastoupení. Osmé místo vybojoval Jan Krumpolec celkovým trojbojem 480 kg (175, 120, 185). O stupínek výše skončil jeho oddílový kolega Martin Bělský, když se mu podařilo nazvedat 510 kg (172,5, 137,5, 200).

V dalších kategoriích již bojovali dva zkušení borci. Tím prvním byl František Stříska v kategorii do 105 kg. Zkušený závodník předvedl výkon 605 kg (222,5, 145, 247,5) a vybojoval čtvrtou příčku. Druhým ostříleným borcem byl Leoš Balatka v kategorii do 120 kg, který obsadil také čtvrté místo celkovým součtem 677,5 kg (240, 152,5, 285).

Především mladí borci mohou být spokojeni. Při svých premiérových startech se všichni nominovali na MČR dorostenců a dorostenek.