Házenkářský klub Házená Poděbrady pořádá v říjnu pravidelné nábory do klubu. V současné době mají odděleně tréninkové jednotky hned čtyři samostatné kategorie.

Družstvo mladých poděbradských borců tentokrát procházelo celým turnajem velice úspěšně, když jejich hra měla neskutečně vzestupnou tendenci, co se týká postupného zlepšování jednotlivých herních dovedností. V průběhu všech sedmi utkáních dokázali svěřenci trenérů Tomáše Vejvara a Hany Vejvarové vstřelit mnoho branek a na druhé straně předvedli poděbradští brankáři nespočet pěkných zákroků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.