Mladí nohejbalisté Čelákovic dostali stopku. Do finále postoupily Modřice

Mladí nohejbalisté Čelákovic bez Strculi a zraněného Tobiáše Matury to měli v odvetě semifinále play off Botas dorostenecké ligy velmi těžké, protože jedině výhra jim dávala šanci na třetí zápas. Jenže Modřice byly proti a na kurtech Spartaku si pojistily postup do finále.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec