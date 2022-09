Trenéři Tomáš Vejvar a Jiří Myslivec do tohoto turnaje nominovali hned devatenáctku házenkářů kategorie mladších žáků, a to zejména vzhledem k tomu, že se jednalo o přípravný turnaj. V každém utkání tak dostala příležitost kompletní sestava a trenéři měli možnost sledovat, co s jejich svěřenci udělala kvalitní letní příprava.

V prvním utkání se poděbradští mladíci utkali s domácí libereckým týmem a nevedli si vůbec špatně, když odehráli vyrovnané utkání a to až na závěr, když si nechali domácí gólově odskočit. Ve druhém zápase se střetli s dobře známým družstvem Mělník a nutno poznamenat, že úvodní část zápasu jen těžko označit za povedenou a do druhého poločasu šli se ztrátou sedmi branek. Nicméně v poločase druhém mocně dotahovali, zejména díky gólové úspěšnosti Mikuláše Berana a obětavým zákrokům brankáře Matěje Beneše. Přesto vyzněl výsledek lépe pro Mělnické, kteří nakonec zvítězili o jedinou branku. Třetí utkání s dívčím týmem DHK Černí Andělé Baník Most přinesl v prvním poločase velice vyrovnanou podívanou, ve druhém poločase se poděbradští mladší žáci nedokázali prosadit ani z těch nejvyloženější situací, což mostecké dívky využily a bezpečně si pohlídaly vítězství. Poslední dvě utkání s týmy HBC Strakonice a Slavie Praha již byla plně v režii zkušenějších soupeřů, kteří mladým poděbradskými házenkářům předvedli mnoho hezkých akcí, a to jak v útočné, tak obrané fázi.

„Celý turnaj lze hodnotit pouze pozitivně, a to jednak díky perfektní práci organizátorů a také týmovému a kamarádskému přístupu celého poděbradského družstva,“ pochvaloval si trenér poděbradského oddílu Tomáš Vejvar. „Chlapci měli možnost získat tolik potřebné zkušenosti, které se jim v budoucnu určitě budou hodit. Všem poděbradským házenkářům a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho klubu,“ dodal kouč.

V samotném turnaji se tak představili Mikuláš Beran, Adam Bradna, Vítězslav Pokorný, Štěpán Cícha, Vladimír Obrazcov, Ondřej Škopek, Ondřej Víša, Adam Pošík, Jakub Bradna, Šimon Škoch, Matěj Beneš, Ondřej Beneš, Kristian Macan, Iker Silva, Adam Astrejka, Daniel Urban, Filip Urbánek, Sebastian Martinec a Václav Synek.