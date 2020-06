Závěrečného turnaje sezony se zúčastnilo celkem čtrnáct hráčů, proto trenéři mohli nasadit poprvé dva týmy. První tým byl vytvořen ze starších a zkušenějších dětí, který už odehrál v průběhu sezony velký počet turnajů a utkání, a druhý tým, který si v premiéře vyzkoušel nové dresy, byl vytvořen z dětí o rok až o dva mladších, které zatím hlavně získávají tak potřebné zkušenosti.

Poděbradský tým označený jako tým A v průběhu turnaje odehrál celkem sedm utkání a ve dvou utkáních se dětem podařilo zvítězit, když porazily týmy, které byly tvořeny o poznání mladšími dětmi. V jednotlivých utkáních mu chyběla větší týmovost a pohyb při hře. „Všichni hráči za svoji první házenkářskou sezonu udělali obrovský pokrok a budoucnu je opravdu na čem stavět. Úkolem trenérů při trénincích či klubových soustředění bude, zaměřit nejen na zlepšování základních házenkářských dovedností, ale také vytvoření tak potřebného týmového ducha,“ uvedl jeden z trenérů poděbradského oddílu Tomáš Vejvar.

To druhý poděbradský tým byl vytvořen z nejméně o rok mladších dětí a ti se nejprve museli vypořádat fyzickou a také výškovou převahou svých soupeřů. „Nutno dodat, že celý turnaj působili mladí hráči velmi kolektivně a byli vždy velmi nadšeni z každé povedené akce, zákroku brankáře či vstřelené branky. Jejich úsilí, které je provázelo po čas celého turnaje, vyústilo ve dvě vítězství v posledních dvou utkáních turnaje,“ radoval se Vejvar.

Na všech zúčastněných dětech bylo vidět velké zlepšení a hlavně obrovské zaujetí do hry. A tým odcházel s bilancí dvou vítězství a pěti porážek, když dokázali vstřelit 87 branek do sítě svých soupeřů, za což znamenalo celkové šesté místo na turnaji. B tým s bilancí dvou vítězství a čtyř porážek, když vstřelil úctyhodných 45 branek, skončil osmý z deseti účastníků turnaje. „Jak už se stalo na všech turnajích tradicí, snažení začínající poděbradských házenkářů podporoval velký počet fanoušků a to zejména z řad rodičů a sourozenců,“ těšilo trenéra. „Bohužel nás v průběhu turnaje postihlo také první vážné zranění, proto přejeme bojovníkovi Sébovi brzké uzdravení a návrat na hřiště,“ dodal Vejvar.

Poděbrady A: Matěj Beneš (1), Petr Čížek(37), Roman Čížek, Aleš Křelina (12), Václav Synek(18), Kryštof Lokajíček, a Filip Málek (22). Trenéři Aleš Křelina a Bohumil Synek.

Výsledky: Poděbrady A – Chodov B 22:2, Poděbrady A – Handball Liberec 14:20, Poděbrady A – Rokycany B 15:6, Poděbrady A – Lions Hostivice 4:15, Poděbrady A – Rokycany A 9:17, Poděbrady A – Chodov A 10:22, Poděbrady A – Sparta Kutná Hora 13:20.

Poděbrady B: Sebastián Martinec (7), Matěj Beneš(12), Ondřej Beneš (25), Šimon Škoch (1), Adam Bradna, Kristián Faltus (2), Ondřej Víša a Štěpán Zeman. Trenéři Tomáš Vejvar a Lukáš Vejvar.

Výsledky: Poděbrady B – Spartak Příbram 6:19, Poděbrady B – Sparta Kutná Hora 6:21, Poděbrady B – Chodov A 5:19, Poděbrady B – Rokycany A 6:15, Poděbrady B – Rokycany B 13:12, Poděbrady B – Chodov B 9:8.

Klub Házená Poděbrady stále přijímá nové hráčky a hráče, zejména ročníků 2009 – 2012. „Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin na hřišti ZŠ TGM Poděbrady,“ láká mladé sportovce trenér Vejvar. Případné dotazy zodpoví právě kouč Tomáš Vejvar a to na tel. Čísle 603 343 096. Další informace o klubu: https://hazena-podebrady.estranky.cz/, případně na Facebooku klubu.